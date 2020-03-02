В Сургуте проверяют рекламу алкомаркета с символикой 75-летия Победы

В Сургуте местный алкомаркет установил рекламный баннер с символикой 75-летия Победы, передает РИА «Новости».

Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному начало проверку.

Как отмечается, на баннере была надпись «75 руб литр» и «75 лет Победы», а также изображения людей военной форме с бокалами спиртного в руках.

Мэр Сургута Вадим Шувалов распорядился убрать вывеску, а также он заявил, что магазин незаконно использовал официальный логотип 75-летия Победы.

Владельцу рекламного щита грозит штраф за нарушения при установке баннера и незаконном присвоении символики.

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