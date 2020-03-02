Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за теплой зимы, сообщают «Известия».

Как отмечается, в этом сезоне из-за аномально теплой погоды, затраты энергетиков на отопление меньше, чем обычно, а граждане платят по старым тарифам.

Уточняется, что на компенсацию могут рассчитывать жители домов, в которых не установлены счетчики.

В Госдуме поддержали идею о пересчете стоимости отопления. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский высказался в поддержку данной инициативы. По его словам, так как управляющие компании в этом году сэкономили на газе, то стоит помочь и гражданам сэкономить, например, за счет отказа от индексации тарифов ближайшим летом.

В «Единой России», «КПРФ» и «Справедливой России» также одобрили пересчет. Депутаты подчеркнули, что россияне не должны переплачивать за отопление теплыми зимами и пересмотр стоимости является справедливым решением.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.