В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают «Известия».

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал данную инициативу справедливой. По его словам, перерасчет услуг ЖКХ необходимо проводить в тех регионах, где стоимость объективно не соответствует реальным погодным условиям.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов также поддержал идею, заявив, что стоимость отопления должна быть пересчитана в домах, где нет приборов учета.

«Тем более что доходы населения нельзя назвать большими. Например, на оплату услуг ЖКХ у одной семьи в Москве уходит 10% доходов, в Санкт-Петербурге — уже 14%, в среднем по России — около 20%», — подчеркнул депутат.

Данную точку зрения выразил и первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. Он отметил, что необходим не только пересчет стоимость отопления, но и глобальные меры по налаживанию ситуации в отрасли. По его мнению, из-за отсутствия конкуренции и попустительства управляющих компаний, цены на услуги ЖКХ завышены.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.