Банки сократили выдачу кредиток россиянам на 20%

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт более чем на 20%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, количество выданный кредитных карт в начале 2020 года упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук). Суммарный лимит по кредиткам снизился на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Уточняется, что данная тенденция связана с действиями Центрального банка по борьбе с нездоровым ростом потребительского кредитования. Кроме того, эксперты связывают охлаждение в сегменте с сезоном — январь традиционно отличается падением количества выданных кредиток.

Ранее в ЦБ заявили, что россияне часто берут кредиты, не успев погасить предыдущие.