Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков «Красный куб» покидает рынок. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Отмечается, что причиной для закрытия стало то, что «Красный куб» уступил в прибыли онлайн-площадкам и другим магазинам с более современными концепциями.

Согласно изданию, магазин обратился к своим франчайзам и заявил, что больше не имеет возможности работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, в связи с чем расторгает договор комиссии.

Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах. Кроме того, с марта 2020 года прекращает действовать бонусная программа сети.

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