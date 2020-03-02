США получат от России еще четыре двигателя для ракет Antares

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Ракета Antares Ракета Antares
Ракета Antares
Bill Ingalls/AP

Россия поставит США еще четыре двигателя РД-181, предназначенных для ракет-носителей Antares, которые используются для запуска грузовых кораблей Cygnus на МКС. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Как сообщает РИА «Новости», двигатели изготовит научно-производственное объединение «Энергомаш», входящее в корпорацию «Роскосмоса».

Ранее американские аналитики заявили, что заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года не представляется возможным.

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