«Известия» назвали сферы, где юрлица чаще всего становятся банкротами

Более половины российских компаний, сталкивающихся с банкротством, работают в отраслях торговли, строительства и недвижимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федерального реестра сведений юридических лиц (Федресурс).

Так, по данным издания, с 2011 по 2020 годы банкротами признали себя около 60% компаний и предприятий, занятых в вышеуказанных сферах.

Руководитель проекта Федресурс Алексей Юхнин объяснил, что наибольшее число банкротств естественным образом приходится на отрасли, которые лидируют в экономике по масштабу бизнеса и количеству сотрудников.

При этом отмечается, что наименьшее число несостоятельных компаний встречается в области культуры и спорта, здравоохранения, а также образования.