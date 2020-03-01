American Airlines ограничивает сообщение в Милан из-за коронавируса до 24 апреля
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Авиакомпания American Airlines приостанавливает сообщение с Миланом из двух городов – Нью-Йорка и Майами из-за вспышки коронавируса в Италии. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что полеты будут приостановлены до 24 апреля из Майами и нью-йоркского аэропорта JFK.
До этого правительство США рекомендовало гражданам страны не путешествовать в Италию в связи с распространением коронавируса.
По последним данным в Италии заражены более тысячи человек, 29 заразившихся скончались.
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