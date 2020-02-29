В Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев

С предложением создать особую экономическую зону, состоящую из городов на юго-востоке Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне. Об этом сообщает издание Uutisvuoksi.

Создание такой зоны сделает возможными безвизовые поездки в пределах приграничных районов, отметил Лайне.

Кроме того, особая экономическая зона предусматривает свободное передвижение капиталов, товаров и услуг, подчеркнул мэр. По его мнению, это усилит рост бизнеса по обе стороны границы.

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