Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что работодатели будут обязаны оплатить сотрудникам дополнительный выходной 22 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рязанского, не только государственные структуры оплатят день голосования по поправкам в Конституцию, но и коммерческие. Он заверил россиян, что в зарплате никто не потеряет.

В своих утверждениях сенатор сослался на Трудовой кодекс, согласно которому работодатель обязан оплатить своему работнику выходной, если решение об этом выходном было принято федеральным законом или указом президента.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.

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