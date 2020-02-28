АТОР оценила потери туроператоров из-за коронавируса

Ассоциация туроператоров России (АТОР) оценила потери российского турбизнеса из-за закрытия ряда направлений в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполнительного директора компании Майю Ломидзе.

Так, по предварительной оценке АТОР, потери составили 27 млрд руб.

Ломидзе уточнила, что в эту сумму оценены потери в сфере выездного туризма в период до 25 февраля без учета потерь из-за закрытия итальянского направления.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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