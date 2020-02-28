Названы самые пьющие регионы в России

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал регионы, лидирующие по продаже алкоголя в России в 2019 году, передает RT.

Первое место по уровню легальных продаж алкоголя заняла Сахалинская область. Там было продано 11 литров абсолютного алкоголя (спирта) на душу населения.

Второе место по количеству проданного алкоголя занимает Республика Коми (10,6 литров), на третьем месте — Магаданская область (10,5 литра).

Замыкают пятерку — Удмуртия (9,9 литра) и Московская область (9,7 литра).

Меньше всего абсолютного алкоголя на душу населения было продано в Чечне (0,09 литра).

Меньше всего алкоголя было продано в Ингушетии (0,1 литра), Северной Осетии (0,5 литра), Дагестане (0,7 литра) и Кабардино-Балкарии (0,8 литра).

Ранее сообщалось, что в 2019 году в среднем на душу населения уровень потребления водки был на отметке 4,8 литра. Этот показатель оказался на 2% меньше, чем был в 2018 году.

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