Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Журнал Forbes на своем сайте привел уточненные данные по состоянию основателей стартапа Veeam Software — Ратмира Тимашева и Андрея Баронова, у которых в январе этого года данный актив за $5 млрд купил американский венчурный фонд Insight Partners.

Сперва издание посчитало, что после сделки состояние каждого из них установится на отметке в $1,2 млрд. Однако затем оно после пересчета доходов от сделки привело новые данные. Выяснилось, что согласно условиям сделки 10% доли российских бизнесменов в стартапе перенаправлено в опционный пул для ключевых сотрудников.

По данным издания, с полученных $900 млн каждый из бизнесменов теперь должен заплатить налоги. Так, Тимашев и Баронов получили доход от сделки на суммы $630 млн и $720 млн, соответственно.