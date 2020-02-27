Индекс РТС рухнул до уровня октября 2019 года
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Индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта, достигнув уровней октября 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
По итогам торгов в четверг, 27 февраля, индекс Мосбиржи также показал снижение, упав до 2915,84 пункта. Суммарный объем торгов акциями по индексу Мосбиржи составил 102,824 млрд рублей.
Отмечается, что на внешних площадках также наблюдаются негативные сигналы из-за опасений по поводу влияния распространения коронавируса нового типа на мировую экономику.
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