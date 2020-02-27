Индекс РТС рухнул до уровня октября 2019 года

Индекс РТС рухнул до 1386,2 пункта, достигнув уровней октября 2019 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

По итогам торгов в четверг, 27 февраля, индекс Мосбиржи также показал снижение, упав до 2915,84 пункта. Суммарный объем торгов акциями по индексу Мосбиржи составил 102,824 млрд рублей.

Отмечается, что на внешних площадках также наблюдаются негативные сигналы из-за опасений по поводу влияния распространения коронавируса нового типа на мировую экономику.

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