ФНС заблокировала счет российского подразделения Google

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Федеральная налоговая служба заблокировала счет ООО «Гугл», российского подразделения международной компании Google, в Ситибанке, передает ТАСС.

«Наименование налогоплательщика: ООО «Гугл». Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — говорится на сайте системы информирования банков о состоянии обработки электронных документов ФНС РФ.

ФНС и пресс-служба Google пока не прокомментировали блокировку.

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