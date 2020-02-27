ЦБ может получить право запрещать банкирам выезд из страны

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральный банк России имеет право подать иск в суд на ограничение выезда из страны для собственников и топ-менеджеров банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Соответствующий пакет документов опубликован в думской базе.

Данные поправки предназначены для усиления ответственности акционеров и топ-менеджмента за банкротство кредитных организаций.

В случае принятия законопроекта ЦБ сможет по решению суда ограничить выезд из страны лицам, в чьих организациях введена временная администрация, проводятся меры по предупреждению банкротства или вовсе отозвана лицензия.

Как отмечается в законопроекте, финансовый регулятор может подать иск на собственников банков, страховых компаний, НПФ или людей, которые проработали там в течение трех лет до обращения в суд.

Авторами поправок являются семь депутатов, в том числе глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, вице-спикер Ирина Яровая и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

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