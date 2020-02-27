КБ Стрелка даст рекомендации по улучшению городской среды Еревана

Эксперты из КБ Стрелка подготовят для армянских специалистов рекомендации по анализу территорий и вовлечению жителей в процесс проектирования общественных пространств. Как сообщает Telegram-канал Strelka KB, об этом представительство Программы развития ООН (UNDP) в Армении и КБ Стрелка договорились в рамках соглашения о сотрудничестве.

Эксперты компании соберут пакет методических документов, проведут серию образовательных онлайн-семинаров, а также посетят Армению, где будет организован воркшоп по вовлечению жителей.

Предполагается, что полученные навыки армянские специалисты смогут применить в процессе обновления Кольцевого бульвара (Circular Garden) в Ереване. Это крупнейший парк Еревана, 80% территории которого находится в частной собственности. Кольцевой бульвар, который создавался как «легкие» города, на сегодняшний день посещают около 200 тысяч человек в год, однако как парк территорию бульвара жители не воспринимают.

Программа развития ООН нацелена на привлечение местных жителей к процессу проектирования парка. Это должно изменить отношение горожан к перспективному общественному пространству.

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