Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Таким образом, в суммарном эквиваленте объем средств россиян на текущих счетах достиг 8 трлн рублей. В 2018 году показатели были на 19,4% меньше.

Предполагается, что граждане стали больше переводить средства на счета с депозитов. А также, по словам экспертов, это может быть связано с тем, что банки увеличили предложения по накопительным счетам.

Поясняется, что клиенты предпочитают накопительный счет из-за того, что по нему действуют значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств.

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