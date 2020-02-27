Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
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Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Таким образом, в суммарном эквиваленте объем средств россиян на текущих счетах достиг 8 трлн рублей. В 2018 году показатели были на 19,4% меньше.
Предполагается, что граждане стали больше переводить средства на счета с депозитов. А также, по словам экспертов, это может быть связано с тем, что банки увеличили предложения по накопительным счетам.
Поясняется, что клиенты предпочитают накопительный счет из-за того, что по нему действуют значительно более гибкие условия пополнения и расходования средств.
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