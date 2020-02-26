Банк России выявил поддельную монету в один рубль
Центральный банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль. Об этом сообщается в отчете регулятора.
Отмечается, что поддельная монета была выявлена в единственном экземпляре.
Всего в прошлом году было обнаружено 41 355 поддельных денежных знаков.
Согласно отчету, было выявлено 28 668 поддельных пятитысячных банкнот, 8602 поддельные банкноты номиналом 1000 рублей и 2788 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей – 3 штуки.
Что касается монет, что чаще всего подделывали монеты номиналом в 10 рублей – 167 штуки.
«Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот», — сказано в документе ЦБ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Новосибирск вошел в лидеры по числу фальшивомонетчиков