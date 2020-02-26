Эксперты назвали негативные последствия антироссийских санкций для мировой системы

Запрет на использование российских госбумаг может вызвать негативные последствия для международной финансовой системы, говорится в обзоре Института международных финансов.

Согласно документу, российские облигации федерального займа важны для развивающихся стран. Поэтому возможное введение санкций США на российский госдолг скажется на их рынках.

Также эксперты отметили, что санкции могут привести к затруднениям в международных расчетах, поскольку рубль активно используется в развивающихся государствах.

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