Россияне объяснили, почему отказываются от предложений работодателей

Сервис Superjob назвал причины, по которым россияне, прошедшие все этапы отбора, отказывают работодателям.

По результатам опроса, каждый третий, получивший финальное предложение от компании, отказывается от него. 26% граждан мотивируют свое решение низкой зарплатой, 23% — нечестностью работодателя, 22% — неподходящими условиями труда.

13% работников отвечают «нет», потому что прошли отбор на другую вакансию, а каждый десятый говорит о слишком большом расстоянии между домом и работой.

Еще в качестве причин упоминают плохие отзывы, слишком широкий круг обязанностей, «серую» зарплату, антипатию к коллективу и интуитивное ощущение.

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