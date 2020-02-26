Союз российских пивоваров просит Минфин установить минимальные цены на пиво

Союз пивоваров России отправил письмо российскому министру финансов Антону Силуанову с просьбой как можно скорее ввести минимальную розничную цену на пиво, передает РИА «Новости».

В обращении отмечается, что в последние годы на рынке многие компании продают пиво «по критически низким демпинговым ценам». Это приводит к тому, что часто бутылка пива стоит меньше бутылки воды. К тому же, дешевое пиво часто бывает ненадлежащего качества, что может навредить здоровью покупателей.

По мнению союза пивоваров, введение минимальной цены на пиво улучшит качество продаваемого напитка и уменьшит масштабы серого рынка. В союзе подчеркнули, что готовы предоставить необходимую статистику и обсудить вопрос в деталях.

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