Россия назначила постоянного торгппреда на Украине впервые с 2012 года

Андрей Бабко назначен новым торговым представителем России на Украине, распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, Бабко освобождается от занимаемой должности торгпреда России в Армении.

Бабко стал первым постоянным торговым представителем России на Украине с выхода на пенсию его предшественника Сергея Иванова в 2012 году, сообщает «112.ua». С тех пор обязанности российского торгпреда исполнял Сергей Соломин.

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