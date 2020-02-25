В Госдуме предложили ввести скидки на авиа и ж/д билеты для абитуриентов

Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минтрансу рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на билеты на самолеты и поезда для поступающих в университеты. Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, для большинства молодых людей, которые планируют поступать не в родном городе, транспортные расходы составляют достаточно большую сумму. Власов подчеркнул, что это может стать препятствием для получения высшего образования.

Чиновник также напомнил, что в России на данный момент есть льготы для школьников и студентов очного отделения на приобретение железнодорожных билетов, однако данная норма не распространяется на абитуриентов.

В Минтрансе в свою очередь заявили, что обращение Власова будет рассмотрено в установленном законом порядке, как только поступит в министерство.