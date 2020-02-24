Свыше 70 российских ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России все еще из-за нарушений пожарной безопасности не работает 74 торговых центра. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

В ведомстве уведомили, что все подобные нарушения поставили на контроль надзорных органов министерства.

«В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра», — указано в сообщении.

Отмечается, что инспекторы по пожарному надзору за нарушения пожарной безопасности в 2019 году выписали 62 тысяч штрафов, общая сумма которых составила свыше 1,1 млрд рублей.