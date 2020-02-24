Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, в государстве очень высокие проценты по ипотечному кредитованию. Семьям в принципе могут не выдать кредит.
«То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку», — отметил Гончарук.
Он также добавил, что в текущем году страна поставила себе цель — снизить ипотеку до десяти процентов.
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