Эксперт предсказал Украине продуктовый дефицит

Украину ждет серьезный дефицит продуктов в ближайшем будущем из-за коронавируса в Китае и роста цен в магазинах. С таким мнением выступил глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко, пишет «Обозреватель».

По его данным, проблемы с поставками продовольствия уже начались. Сократилось число торговых судов из КНР на Украину, кроме того, есть некоторые проблемы с их оформлением из-за вспышки вируса.

«Почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая», — признался Дорошенко.

Он отметил, что заменять китайские товары можно аналогами из других государств, но они будут стоить дороже. По прогнозам экспертов, все эти проблемы грозят украинской стороне дефицитом китайских экзотических фруктов и круп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.

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