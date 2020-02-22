В СФ оценили ввод США ограничения экспорта в отношении России
Член оборонного комитета Совета Федераций Франц Клинцевич прокомментировал решение Минторга США ввести ограничения в отношении экспорта военной продукции для России, передает РИА «Новости».
Сенатор назвал новую инициативу Вашингтона «проявлением недобросовестной конкуренции».
При этом он отметил, что в сфере обороны Россия является самодостаточным государством, и российский Военно-промышленный комплекс (ОПК) от американских ограничений не пострадает.
По мнению Клинцевича, давление на РФ и ее военную промышленность будет продолжаться в связи с тем, что Россия является опасным и более успешным конкурентом для Соединенных Штатов.
Он считает, что Вашингтон пытается создать максимально критическую обстановку вокруг российского государства, усиливая, в том числе, и экономическое давление.
Изменения коснутся экспорта и реэкспорта продукции, имеющей отношение к ракетным технологиям, а также к ядерному нераспространению, биологическому и химическому оружию, говорится в тексте документе. В частности, будет ограничен экспорт и реэкспорт товаров, которые могут применяться для разработки, производства и применения ракетных систем.
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