В СФ оценили ввод США ограничения экспорта в отношении России

Член оборонного комитета Совета Федераций Франц Клинцевич прокомментировал решение Минторга США ввести ограничения в отношении экспорта военной продукции для России, передает РИА «Новости».

Сенатор назвал новую инициативу Вашингтона «проявлением недобросовестной конкуренции».

При этом он отметил, что в сфере обороны Россия является самодостаточным государством, и российский Военно-промышленный комплекс (ОПК) от американских ограничений не пострадает.

По мнению Клинцевича, давление на РФ и ее военную промышленность будет продолжаться в связи с тем, что Россия является опасным и более успешным конкурентом для Соединенных Штатов.

Он считает, что Вашингтон пытается создать максимально критическую обстановку вокруг российского государства, усиливая, в том числе, и экономическое давление.

Изменения коснутся экспорта и реэкспорта продукции, имеющей отношение к ракетным технологиям, а также к ядерному нераспространению, биологическому и химическому оружию, говорится в тексте документе. В частности, будет ограничен экспорт и реэкспорт товаров, которые могут применяться для разработки, производства и применения ракетных систем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США вводят ограничения экспорта в отношении России