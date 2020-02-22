В Швеции начали тестировать техническое решение для электронной кроны

Центральный банк Швеции и консалтинговая компания Accenture начали пилотный проект по созданию электронной кроны, сообщается на сайте шведского Центробанка.

Цель проекта – создать удобную для пользователя криптовалюту, которая сможет дополнить наличные деньги, говорится в заявлении. Отмечается, что электронная крона будет тестироваться в режиме симуляции.

Планируется, что цифровая валюта будет начисляться на электронный кошелек пользователя. Использовать криптовалюту можно будет для оплаты покупок или пополнения счета, а также пользователи смогут обналичить средства с помощью мобильного приложения.

При этом в Центральном банке Швеции уточняют, что на данный момент решение о выпуске криптовалюты не принято, пилотный проект станет для банка источником информации об электронной кроне.

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