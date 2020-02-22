NYT: тестировавший 737 MAX пилот мог умышленно дезинформировать FAA

Пилот компании Boeing Марк Форкнер, проводивший тестирование модели 737 MAX, мог умышленно ввести в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) относительно программного обеспечения самолетов. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Федеральная прокуратура США проводит расследование возможного факта дезинформации. Форкнер якобы сообщал коллегам о проблемах с программным обеспечением еще в 2016 году, отмечается в публикации.

Boeing переживает кризис, связанный с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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