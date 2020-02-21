Лукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неожиданным предложение его российского коллеги Владимира Путина о компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это было неожиданное предложение», — сказал он в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

Лукашенко пояснил, что российский лидер предложил посчитать потери Минска от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года. Об этом он сказал во время телефонного разговора.

После примерного подсчета, Путин согласился компенсировать около $300 млн. Уточняется, что это может быть сделано, в том числе, за счет премии нефтяным компаниям.

До этого стало известно, что по подсчетам Лукашенко, потери республики от уменьшения в России экспортной пошлины на нефть в результате налогового маневра составили около $420-430 млн.