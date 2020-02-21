Главы Евросоюза не достигли сделки по бюджету

В рамках саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза не достигли соглашения по семилетнему бюджету. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Евросовета Баренда Лейтса.

Он отметил, что решение осложняется выходом Великобритании из состава ЕС, вследствие чего сообщество лишилось более €70 млрд взносов.

Лейтс добавил, что переговоры возобновятся утром в пятницу, 21 февраля.

Представитель Евросоюза также рассказал о предложении главы Евросовета Шарля Мишеля о проведении двусторонних переговоров с отдельными представителями стран ЕС с целью сближения позиций.

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