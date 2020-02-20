РФ будет добиваться отмены решения суда о выплате $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона сделает все для того, чтобы решение суда Гааги по выплатам экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд было отменено, цитирует ТАСС.

Она отметила, что страна уже много раз говорила, что Международный арбитражный суд не может рассматривать такие дела и выносить решения.

«Его решение — политически ангажированный акт», — считает Захарова.

По ее словам, решение о выплатах бывшим акционерам ЮКОСа было вынесено в нарушение надлежащих правовых процедур.

«Россия... продолжит добиваться его отмены в Верховном суде Нидерландов», — подчеркнула она.

18 февраля апелляционный суд Гааги постановил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд. В этот же день в Минюст РФ заявили, что страна оспорит вынесенный апелляционной инстанцией вердикт.

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