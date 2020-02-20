Мишустин назвал неизрасходованную часть бюджета недопустимо большой

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что объем неизрасходованных средств федерального бюджета в 2019 году недопустимо большим. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, согласно отчету Счетной палаты об исполнении федерального бюджета, около 1,1 трлн рублей не были потрачены. По словам главы правительства это «недопустимо много».

Кроме того, премьер-министр напомнил, что из выделенных на государственные контракты средств в этом году потратили только 10%, а из предназначенных на национальные проекты — 12,2%.

Основная задача правительства, как заявил Мишустин, является в том, чтобы обеспечить реализацию национальных проектов, которые были инициированы посланием Президента России Федеральном собранию. Однако, считает премьер, с таким подходом это будет сделать сложно.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин представил доклад, из которого следовало, что сумма неизрасходованных бюджетных средств составила рекордные 1,122 трлн рублей.

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