Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

Владелица онлайн-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной России по версии журнала Forbes.

Как отмечается, состояние Бакальчук достигло $1,4 млрд, а Wildberries стал крупнейшим магазином рунета.

Владелица интернет-магазина обогнала Елену Батурину — президента компании «Inteco Management», которая в течение многих лет бессменно возглавляла список самых богатых российских женщин. На данный момент состояние Батуриной — $1,2 млрд.

Уточняется, что впервые Бакальчук вошла в список Forbes в 2018 году с состоянием в в $600 млн. За год ее состояние выросло почти вдвое. Резкому развитию компании способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции.

За 2019 год Wildberries выполнил 164 млн заказов, увеличил ассортимент магазина до 3,6 млн наименований, расширил сеть выдачи до 6300 точек. С начала 2020 года российская компания вышла на рынок Евросоюза через Wildberries.eu.

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