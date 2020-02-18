Лично Трамп одобрил решение о введении санкций США против Rosneft Trading

Решение о применении Соединенными Штатами санкций в отношении компании Rosneft Trading и ее руководителя Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы было одобрено непосредственно американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

Об этом заявил во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов, на котором было объявлено о применении рестрикций против Rosneft Trading, представитель администрации США высокого ранга.

«Нынешнее решение было одобрено самим президентом», - сказал представитель исполнительной ветви власти США.

При этом он напомнил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега ранее обсуждали ситуацию в Венесуэле.