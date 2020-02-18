Россию обязали выплатить $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им $50 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в 2014 году подобное обязательство уже было возложено на российскую сторону арбитражным судом, но затем окружной суд Гааги отменил это решение. Однако затем апелляционный суд постановил,что вынесенный ранее вердикт является ошибочным, поэтому решение международного арбитража вновь вступило в силу.

Уточняется, что Минюст России планирует подать апелляцию в Верховный суд Нидерландов в течение трех месяцев.

По мнению представителей ведомства, постановление нельзя назвать правомерным, поскольку в суде не учли тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа были «недобросовестными инвесторами» и получили контроль над активами компании в результате противозаконных действий.

Помимо этого, как считают в министерстве, бывшие руководители компании уклонялись от уплаты налогов и нелегально выводили активы ЮКОСа за рубеж.

Руководитель Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков сообщил, что российская сторона надеется на отмену вердикта. Он также напомнил, что признание обязанности России выплатить компенсацию за утерянные активы недействительной три года назад было признано лучшим юридическим решением года.

Ранее генпрокурор РФ подтвердил расследование третьего дела ЮКОСа.