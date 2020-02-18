Жалобу на решение суда в Гааге по выплатам экс-акционерам ЮКОСа подадут в течение трех месяцев

Глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы России в судах по делу ЮКОСа за рубежом, Андрей Кондаков заявил, что жалобу на решение суда в Гааге по выплате компенсаций экс-акционерам подадут в течение трех месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, российская сторона подаст жалобу в эти сроки в порядке кассации.

Кондаков отметил, что для рассмотрения жалобы в Верховном суде Нидерландов нет четко регламентированных сроков, однако как правило, срок рассмотрения составляет 18 месяцев.

Он заявил, что с российской стороны привлечены достаточно эффективные зарубежные адвокаты, о чем свидетельствуют их успешные результаты во всех юрисдикциях, где рассматривалось дело по жалобам экс-акционеров.

Также Кондаков подчеркнул, что Апелляционный суд Гааги проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.

«Бывшими мажоритарными владельцами были допущены массовое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денег и прочие противоправные действия», — сообщил Кондаков.

Ранее Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.