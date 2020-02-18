Ученый предсказал мощнейший экономический кризис из-за изменений климата

Ученые считают, что следующий экономический кризис может сложиться из-за природных катаклизм, в том числе лесных пожаров, потопов, засух. Об этом сообщает журнал Nature Energy.

Эксперт считает, если никто не будет принимать во внимание природные явления, то мир может столкнуться с мощнейшим экономическим кризисом, которого ранее не было.

«Главную опасность здесь несет риск, не имеющей определенной цены», — пояснил автор статьи, профессор экономики из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) Пол Гриффин.

По его словам, в настоящее время больше рискуют энергетические компании. Но он считает, что рынок должен научиться его понимать и «включать в стоимость ценных бумаг».