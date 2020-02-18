Рубль снижается к доллару и евро

В начале торговой сессии во вторник, 18 февраля, рубль заметно снижается к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.04 мск, курс доллара повысился на 15 коп. до 63,62 руб.

В свою очередь, курс евро вырос на 25 коп. и достиг отметки — 68,98 руб.

Нефть марки Brent упала на 1,02% и составила 57,07 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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