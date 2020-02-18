В «Газпроме» произошел ряд кадровых перестановок
В компании «Газпром» произошел ряд кадровых перестановок и структурных изменений. Об этом пишет ТАСС.
Так, в связи с выходом на пенсию от должностей зампредседателя правления и главного бухгалтера освобождена Елена Васильева. Ее место займет Михаил Россеев, который ранее находился на должности заместителя главного бухгалтера.
Также на пенсию уходят гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и гендиректор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
Новые должности получил заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления Михаил Середа.
Кроме того, в компании сменится начальник департамента 512 внешнеэкономической деятельности. Вместо Павла Одерова на эту должность назначен Дмитрий Хандога. Кадровые перестановки затронут также департаменты 101 и 201.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Газпром» и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2020 год
— «Газпром» ведет переговоры с КНР по видеосвязи из-за коронавируса