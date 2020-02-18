В «Газпроме» произошел ряд кадровых перестановок

В компании «Газпром» произошел ряд кадровых перестановок и структурных изменений. Об этом пишет ТАСС.

Так, в связи с выходом на пенсию от должностей зампредседателя правления и главного бухгалтера освобождена Елена Васильева. Ее место займет Михаил Россеев, который ранее находился на должности заместителя главного бухгалтера.

Также на пенсию уходят гендиректор ООО «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов и гендиректор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

Новые должности получил заместитель председателя правления - руководитель аппарата правления Михаил Середа.

Кроме того, в компании сменится начальник департамента 512 внешнеэкономической деятельности. Вместо Павла Одерова на эту должность назначен Дмитрий Хандога. Кадровые перестановки затронут также департаменты 101 и 201.

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