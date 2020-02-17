В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК, у которого есть в распоряжении копия документа.

В частности, предлагается отменить статью 145.1 УК России, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет в случае невыплаты зарплат.

«Следует точнее разграничивать гражданско-правовые споры и преступления в сфере экономики, — говорится в тексте документа.

Отмечается, что документ составили по итогам заседания группы 12 февраля.

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