Песков об угрозах Лукашенко забрать российскую нефть: иногда эмоции берут верх

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пригрозил забирать российскую нефть из транзитной трубы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он пояснил, что глава российского государства Владимир Путин и Лукашенко во время переговоров в Сочи 7 февраля «достигли определенного понимания».

«Я воздержусь от комментариев. Там иногда эмоции берут верх, но, будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, вот из этого мы и будет исходить», — сказал Песков.

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