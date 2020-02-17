Рубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным на 10.04 мск, курс доллара упал на 14 коп. до 63,42 руб.

В свою очередь, курс евро снизился также на 14 коп. и достиг отметки — 68,75 руб.

Нефть марки Brent повысились на 0,03% и составили 57,34 доллара за баррель.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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