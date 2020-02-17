«Ведомости»: власти России не готовы остановить рост тарифов по СЗПК

Российское правительство не готово гарантировать инвесторам, что тарифы не будут меняться по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близкие к участникам прошедшего 14 февраля совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Газета отмечает, что Минфин страны согласен с идеей отказаться от прямой стабилизации тарифов. Согласно проекту закона о защите инвестиций, если тарифы растут в рамках соглашений, то естественные монополии должны компенсировать инвестору нанесенный ущерб. Однако монополии высказались против этого. В свою очередь, министерство финансов страны считает, что нельзя компенсировать эти деньги из бюджета страны. Издание уточняет, что в настоящее время идет обсуждения предложения, чтобы инвесторы начали самостоятельно договориться об уступках со стороны монополий.

Источники отметили, что это «фактически отказ от стабилизации тарифов». Однако бизнес будет настаивать на том, чтобы стабилизация тарифов осталась в проекте закона. Согласно последней версии документа, инвесторам по СЗПК обещают не ухудшать условия.