О потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт

Эксперт рассказал, сколько потеряла экономика Китая из-за вспышки нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает РИА «Новости».

Научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чжан Цзяжуй заявил, что в первом квартале Китай уже потерял почти 1 трлн юаней ($143,1 млрд), что составляет около 1% от ВВП страны.

Он уточнил, что сильнее всего эпидемия ударила по сферами туризма, общественного питания, а также розничной продажи.

По его мнению, несмотря на обещания властей восстановить потребительский спрос после победы над заболеванием, некоторые предприятия могут оказаться на грани банкротства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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