ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет

Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что изменения были внесены в положение 375-П, касающееся признаков сомнительных операций. Этот перечень включат в себя более 100 позиций. Так если действия клиента попали под несколько из них, это может стать поводом для расторжения договора.

Уточняется, что ЦБ решил исключить те пункты, которые являются устаревшими, и добавить новые «с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг» при участии Росфинмониторинга.

По словам представителя Банка России, перечень не является исчерпывающим, а также на данный момент проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нулевую комиссию для банков в СБП на переводы физлиц продлят на два года

— В ЦБ заявили об отсутствии рисков для финстабильности России из-за коронавируса

— Банк России опять уронил ставку: рубль дрогнул