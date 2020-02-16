В ЦБ cообщили, кому чаще всего звонят мошенники

Заместитель директора департамента ЦБ по информационной безопасности Артём Сычев назвал категорию граждан, кому чаще всего звонят телефонные мошенники, сообщает rg.ru.

По его словам, выбор мошенников чаще всего падает на экономически активное население в возрасте от 28 до 55 лет.

Cычев пояснил, что эта часть населения наиболее «платёжеспособная и часто готова тратить деньги, не сильно задумываясь о последствиях».

Он также добавил, что в среднем мошенники воруют по 10-15 тысяч рублей.

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