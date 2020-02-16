Донецкие шахтеры приковали себя к канистрам с бензином из-за невыплаты зарплат

Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что работники шахты «Краснолиманская» в Донбассе приковали себя к канистрам с бензинам, требуя погашения долгов по заработной плате за четыре месяца. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, шахтеры устроили акцию протеста возле здания администрации города Покровск.

«Горняки приковали себя цепями к канистрам с бензином», — написал Волынец.

Ранее 72 горняка шахты «Краснолиманская» устроили забастовку, отказавшись подниматься на поверхность и требуя выплатить заработные платы. 14 февраля вечером они покинули шахту после достигнутых договоренностей с администрацией шахты.

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