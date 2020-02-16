Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
close
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, американский доллар на начало 2020 года укрепился по отношению к десяти мировым валютам, среди которых евро. С конца декабря 2019 года индекс доллара США укрепился на 1,9% вопреки прогнозам, в последний раз доллар показывал рост на начало года в 2015 году.
Причиной укрепления индекса стали отказ инвесторов от рискованных вложений на фоне распространения коронавируса нового типа, а также стабильность экономических показателей Соединенных Штатов и доходность американских облигаций.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Война с долларом: почему коронавирус не поможет Европе
— Рубль обрушился на фоне коронавирусной опасности